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<a href="http://33live.ru/novosti/10-05-2018-ix-podvig-bessmerten.html" target="_blank">Их подвиг бессмертен</a> - Никто не забыт. Ничто не забыто. Владимир вместе со всей страной масштабно отметил 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в торжествах, посвященных 9-му мая, приняли участие десятки тысяч горожан. А одно из главных мероприятий Дня Победы - акция Бессмертный полк - побила рекорды прошлых лет. От Садовой площади до площади Победы с портретами своих родных прошли 22 с половиной тысячи владимирцев. Год назад желающих встать в ряды Бессмертного полка было около 12-ти тысяч.