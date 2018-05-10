Мировые бренды сделали миллионную выручку на образах Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Одежда, аналогичная той, в которой появляются на публике будущая жена принца Гарри и герцогиня Кембриджская, расходится, как горячие пирожки.

Мировые бренды сделали миллионную выручку на образах МеганМаркл и Кейт Миддлтон. Одежда, аналогичная той, в которой появляются на публикебудущая жена принца Гарри и герцогиня Кембриджская, расходится, как горячиепирожки.Меган Маркл надела на свой первый официальный выход в свет вкачестве невесты принца Гарри длинное пальто Mackage в стиле милитари. Все до единого двубортные пальто этогобренда, стоимостью 750 фунтов (примерно 1 тысяча долларов) каждое, просто смелис прилавков в 20 странах на трех континентах – и всего за одну ночь.Сумка фирмы Strathberry, которая была в тот день в рукахМеган, разошлась и того быстрее – за 11 минут. Запросы от взбудораженныхпокупателей едва не обрушили сайт интернет-магазина этой компании. Их неостановила цена в 500 фунтов (675 долларов).Одежда, аналогичная той, в которой женщины из королевскойсемьи появляются на публике, распродается а магазинах в тот же день засчитанные часы. "Продажи пальто бежевого цвета в сети супермаркетов Asdaвыросли на 300 процентов после того, как герцогиню заметили в похожей вещимарки Burberry", – сообщил Би-Би-Си исполнительный директор консалтинговойкомпании Brand Finance Дэвид Хей.Не обошли вниманием шопоголики и двубортный пиджак в стилемилитари – одна из любимых вещей Меган Маркл того же канадского модногодома Mackage. После появления в нем Меган поклонники из 21 страны мира вычистили интернет-магазиныза одну ночь.Как отмечает британская радиовещательная корпорация, следят за предпочтениямикоролевской семьи не только рядовые поклонники. Так, жена лидера Северной КореиКим Чен Ына копирует стиль герцогини Кембриджской. 28-летнюю Ли Соль Чжу неоднократнозамечали в нарядах, моделью и цветом напоминающих одежду жены принца Уильяма.Компании тем временем подсчитывают прибыль, которую получат вдень свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. По прикидкам аналитиков, магазинызаработают только на сувенирной продукции около 203 миллионов долларов.