Известная актриса Юлия Захарова согласилась пройти проверку на детекторе лжи в эфире программы На самом деле Первого канала. Ее бывший возлюбленный музыкант Александр Доронин обвиняет артистку в издевательствах над его супругой Анной.

Известная актриса Юлия Захарова согласилась пройти проверкуна детекторе лжи в эфире программы "На самом деле" Первого канала. Ее бывший возлюбленный музыкант Александр Доронин обвиняет артисткув издевательствах над его супругой Анной.Когда-то Захарова увела Доронина от тяжелобольной жены, оставивее без поддержки и опоры. Однако счастья не получилось. Спустя четыре годамузыкант решил вернуться к бывшей жене.Юля стояла перед ним на коленях, но удержать не смогла. Александрвернулся к Анне, и та начала выздоравливать. Но теперь женщина регулярнополучает анонимные письма с угрозами. Доронин уверен, что автор этих сообщенийЮлия Захарова. Он боится за жизнь своей супруги.Устав от обвинений, артистка решила пройти проверку наполиграфе и навсегда поставить точку в этой непростой истории. "Я ему написала: "Пожалуйста,больше не появляйся на моем пути иначе я тебя посажу. Были только такие угрозыс моей стороны", – рассказала Юлия о единственной угрозе с ее стороны в адресДоронина.В студии появилась Анна. Женщина рассказала, что всерьезопасается за свою жизнь. "Я подозреваю, что это Юля, потому что я считаю, что Юляне совсем адекватно себя ведет по отношению к их отношениям с Александром, соответственноэто проецируется на все остальное, что связано с Александром", – высказалась супругамузыканта.Поддержать жену вышел сам Доронин. "Что я сделал для Юлиплохого? Я не знаю. Я пытался делать для нее только добро. Всегда относился кней очень хорошо, как к талантливой актрисе, очень умная девушке. Но ее демонысожрали, она просто реально съехала с катушек, она реально проявляла неадекватныепоступки, и я переживал всегда по этому поводу", – вторил Александр Анне.Слово взяла Юлия. Актриса рассказала о своих претензиях к музыканту.Женщина заявила, что ей не только пришлось четыре года содержать Доронина, но ипостоянно терпеть побои и издевательства. "Ты меня бил неоднократно, ты билменя ногами, ты бил меня по лицу и по рукам. Однажды ты ударил меня головой обстену и ушел из квартиры, убежал от ужаса, не посмотрев пришла ли я в себя. Ондаже не остался посмотреть не умерла ли я", – с гневом поведала звезда.Доронин категорически отрицал эти обвинения. По словаммужчины, Юлия нездорова, и именно он постоянно ходил в синяках и гематомах. Александрупредложили пройти проверку на детекторе лжи. Он согласился. Выяснилось, чтообвинения Захаровой в рукоприкладстве абсолютно обоснованы. Дорониндействительно поколачивал Захарову и начал встречается с ней по корыстнымсоображениям.Юлия также прошла полиграф. Экспертиза показала, что артисткане писала Анне сообщений с угрозами. Однако она догадывается, кто это могсделать.