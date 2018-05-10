Российских военных заранее предупредили о готовящихся авиаударах
по иранским силам в Сирии. Тель-Авива высоко оценил военное сотрудничество с
Москвой.
Российских военных заранее предупредили о готовящихся авиаударах
по иранским силам в Сирии. Тель-Авива высоко оценил военное сотрудничество с
Москвой.
Израильская авиация нанесла удары по сирийской территории в
ответ на ракетный обстрел
со стороны иранских сил, дислоцированных в САР. "Русских
проинформировали до атаки, задействовав механизм, который
у нас есть", – сообщил журналистам официальный
представитель армии Израиля Йонатан Конрикус.
Министр внутренней безопасности Израиля, в свою очередь,
считает, что подобные контакты говорят о высоком уровне взаимопонимания,
которое существует между израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и
российским президентом Владимиром Путиным. "Если премьер-министр – единственный, кто
идет с Путиным, то, очевидно, речь идет о взаимопонимании", – отметил Гилад
Эрдан в эфире армейской радиостанции "Галей ЦАХАЛ".
По данным Армии обороны Израиля, были атакованы десятки
военных целей, принадлежащих иранским формированиям "Аль-Кудс" в
Сирии. Сообщается, что в Тель-Авиве "не ищут причин к удару", а
действуют на основе информации разведслужб о намерениях Тегерана. Отмечается,
что израильская сторона во время операции, которую военные называют "самой
масштабной", потерь не понесла.
Москва и Тель-Авив создали механизм коммуникаций еще осенью
2015 года. Он должен оградить военных двух стран от случайных столкновений
во время операций в Сирии. В частности, действует горячая линия между
командным центром в Тель-Авиве и российской авиабазой
"Хмеймим".
Ранее стало известно, что израильские спецслужбы зафиксировали "подозрительную активность" иранских сил на территориях Сирии, граничащих с Израилем. Был отдан приказ привести армейские подразделения в состояние повышенной боеготовности, в районе Голанских высот были развернуты системы ПВО, а местные власти открыли доступ в бомбоубежища.
Позже сирийское телевидение сообщило, что ПВО Сирии сбила две израильские ракеты. Их уничтожили в районе Кисва в провинции Дамаск, передает РИА Новости.