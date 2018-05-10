Российских военных заранее предупредили о готовящихся авиаударах по иранским силам в Сирии. Тель-Авива высоко оценил военное сотрудничество с Москвой.

Российских военных заранее предупредили о готовящихся авиаударахпо иранским силам в Сирии. Тель-Авива высоко оценил военное сотрудничество сМосквой.Израильская авиация нанесла удары по сирийской территории вответ на ракетный обстрелсо стороны иранских сил, дислоцированных в САР. "Русскихпроинформировали до атаки, задействовав механизм, которыйу нас есть", – сообщил журналистам официальныйпредставитель армии Израиля Йонатан Конрикус.Министр внутренней безопасности Израиля, в свою очередь,считает, что подобные контакты говорят о высоком уровне взаимопонимания,которое существует между израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху ироссийским президентом Владимиром Путиным. "Если премьер-министр – единственный, ктоидет с Путиным, то, очевидно, речь идет о взаимопонимании", – отметил ГиладЭрдан в эфире армейской радиостанции "Галей ЦАХАЛ".По данным Армии обороны Израиля, были атакованы десяткивоенных целей, принадлежащих иранским формированиям "Аль-Кудс" вСирии. Сообщается, что в Тель-Авиве "не ищут причин к удару", адействуют на основе информации разведслужб о намерениях Тегерана. Отмечается,что израильская сторона во время операции, которую военные называют "самоймасштабной", потерь не понесла.Москва и Тель-Авив создали механизм коммуникаций еще осенью2015 года. Он должен оградить военных двух стран от случайных столкновенийво время операций в Сирии. В частности, действует горячая линия междукомандным центром в Тель-Авиве и российской авиабазой"Хмеймим".Ранее стало известно, что израильские спецслужбы зафиксировали "подозрительную активность" иранских сил на территориях Сирии, граничащих с Израилем. Был отдан приказ привести армейские подразделения в состояние повышенной боеготовности, в районе Голанских высот были развернуты системы ПВО, а местные власти открыли доступ в бомбоубежища.Позже сирийское телевидение сообщило, что ПВО Сирии сбила две израильские ракеты. Их уничтожили в районе Кисва в провинции Дамаск, передает РИА Новости.