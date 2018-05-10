В канун 73-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники дорожно-патрульной службы и юные инспекторы движения в поэтической форме вспомнили ушедших героев...

В канун 73-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники дорожно-патрульной службы и юные инспекторы движения в поэтической форме вспомнили ушедших героев, чей подвиг навсегда останется в наших сердцах. Благодарные потомки выразили слова признательности тем, кто и сейчас в строю – ветеранам за бесценный вклад в наследие великой страны и мирное будущее новых поколений.Трогательную речь произнесли инспекторы Отдельного батальона дорожно-патрульной службы Северо-Восточного округа города Москвы и верные друзья и помощники столичной Госавтоинспекции ЮИДовцы – учащиеся ГБОУ «Школа Марьина Роща имени В.Ф. Орлова».