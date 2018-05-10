Женщина, попавшая в любовные сети, искусно расставленные мужчиной альфонсом, готова на многое. Она способна распродать себя по частям на органы, лишь бы оставаться с предметом своего вожделения. Недавняя пермская история подтверждает этот печальный факт и поражает подробностями женского самопожертвования и безрассудства.

Женщина, попавшая в любовныесети, искусно расставленные мужчиной альфонсом, готова на многое. Она способнараспродать себя по частям на органы, лишь бы оставаться с предметом своеговожделения. Недавняя пермская история подтверждает этот печальный факт ипоражает подробностями женского самопожертвования и безрассудства.Влюбившись в молодого мужчину,который представился бизнесменом, жительница Перми, сначала снабжала егоденьгами, потом продала свою квартиру, переехав к родителям, затем умудриласьпродать даже родительские пенаты. Несмотря на такие вложения, отдачи не было.Аферист оправдывал свои непомерные финансовые аппетиты затратным бизнесом,который он развивает ради совместного безбедного будущего с возлюбленной. Послетого, как он понял, что взять с нее больше нечего, мужчина предложил невестепродать собственную почку. На тот момент она уже знала, что он женат, но всеравно согласилась лечь под нож хирурга. В ситуацию вмешались родителинесчастной рабыни любви. Казанова сейчас находится под следствием, а разореннаяжертва его интриг оплакивает свою незавидную долю.О том, как избежать подобнойплачевной ситуации, вступая в отношения с противоположным полом, Dni.Ru поговорили с врачом-психотерапевтомАйной Громовой. Она рассказала, какой тип женщин чаще всего страдает отизобретательности альфонсов, и как отличить их от порядочных мужчин.По мнению психологов, в такиевзаимоотношения, прежде всего, попадают женщины со специфической формой поведения."Их можно условно назвать "женщинами-жертвами", в сознании которых существует четкаяустановка, что любовь – это боль и страдания. Женщина обязательно это реализуетв личной жизни, подсознательно выбрав партнера, с которым сможет от души помучиться.Например, влюбится в недоступного мужчину, незаинтересованного в ней, а то ивовсе свяжет себя с алкоголиком, наркоманом или человеком из мест лишениясвободы. Словно ослепшая, она будет с маниакальной настойчивостью выстраиватьтакие отношения, ожидая взамен ответных чувств. Это роковая ошибка. Чем больше хорошегоона делает для этого человека, тем скорее в ответ получит неприкрытый эгоизм, холодностьи цинизм", – пояснила Айна Громова.Специалисты выделяют три основныхпричины подобного женского поведения. Первая – это патологическая жертвенностьи подсознательная готовность к страданию. Вторая – отсутствиесамодостаточности, личных границ и адекватной самооценки. Третья – неумениеправильно выстраивать отношения и повышать свою значимость для партнера. Когдаэмоциональную женщину захватывают эротические переживания, она совершает однуошибку за другой, уже не контролируя себя. Именно такие женщины становятсялегкой добычей для альфонсов.Как же распознать мошенника? Пословам психотерапевта, у классического альфонса на примете всегда несколькоженщин, с которыми он одновременно встречается или живет. Уже на первыхсвиданиях он стремится ошеломить свою жертву огромным количеством комплиментов,подкупает ее немедленными намерениями создать крепкую семью и воспитыватьвместе детей. Жиголо осыпает уверениями в том, что лучше нее он никогда невстречал ни в постели, ни в быту. Чрезмерная напористость и лесть должнанасторожить. "Конечно, альфонс не женится ни на одной из своих пассий.Впоследствии каждая его жертва остается у разбитого корыта. Мужчина, которыйотносится к женщине серьезно и рассматривает с ней перспективу совместнойжизни, не станет разбрасываться яркими лозунгами в первые дни знакомства. Онбудет к ней присматриваться, не разбрасываясь громкими обещаниями", – отмечает психотерапевт.Главное оружие женщины противальфонсов – разумный подход и адекватная оценка происходящего. Прежде, чемвступать в близкие отношения с мужчиной, нужно внимательно присмотреться кнему. Психологи советуют задавать как можно больше открытых вопросов, в ответна которые собеседник подробно расскажет о себе. Не будет лишним сопоставитьего слова с истинным положением вещей. В этом могут помочь социальные сети иокружение партнера. "Альфонс никогда не познакомит женщину со своими друзьями ине представит родителям. Он как чистый белый лист, с которым якобы можно начатьвыстраивать отношения прямо сейчас", – говорит эксперт.Женщине нужно проанализировать, чегодостиг претендент на ее руку и сердце к определенному возрасту в финансовом и бытовомплане. Если у него нет своего жилья и стабильной работы, а он взахлеб делитсямечтами о развитии собственного бизнеса, стоит насторожиться и подумать, что досих пор мешало ему осуществить свои планы. Тем более, не стоит бросатьсянемедленно спонсировать его фантастические прихоти. Деньги мощный инструмент,подогревающий пыл мошенника. Отношения сойдут на нет, как только ему больше нечегобудет взять со своей жертвы.К сожалению, близким людям крайнесложно достучаться до женщин, которые попали в ловушку к альфонсу. Слишкомловко мошенник запутывает жертву в любовных хитросплетениях. Страсть лишаетчеловека здравого смысла. Разумные доводы и веские аргументы не действуют насознание влюбленной. Когда-нибудь эта история закончится. Важно в этот моментбыть рядом с пострадавшей женщиной, и вовремя оказать ей моральную поддержку.