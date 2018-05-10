Капитан Boeing-787 Дейв Инч дал
пассажирам советы при падении самолета. Пилот рассказал, что нужно делать, чтобы
выжить.
Капитан Boeing-787 Дейв Инч дал
пассажирам советы при падении самолета. Пилот рассказал, что нужно делать, чтобы
выжить.
По словам
специалиста, необходимо всегда быть готовым к худшему: снять высокие каблуки,
очки, ослабить шарфы и галстуки. Также надо запомнить, где находится ближайший
аварийный выход и посчитать количество препятствий, которые стоят на пути к
нему.
По словам пилота, нельзя вставать с места до тех пор, пока
бортпроводники об этом не попросят. Дэйв Инч добавил, что ни в коем случае нельзя
также открывать никаких дверей или окон без предупреждения стюардесс. Он
отметил, что при задымлении в самолете жизнь может спасти влажный кусок ткани.
Нельзя пассажирам и надувать спасательный жилет, находясь в
салоне лайнера, сообщает Business Insider. Иначе, если самолет заполнится
водой, человек окажется в ловушке. "Если вам удалось выжить, то слушайте указания
бортпроводников и не принимайте никаких решений самостоятельно", – резюмировал
пилот.
Отметим, самолеты
считаются самым безопасным видом транспорта при путешествиях на большие
расстояния. К такому выводу пришли эксперты Международной ассоциации воздушного
транспорта (IATA),
изучив ситуацию с инцидентами в сфере коммерческой авиации за 2016 год.
Как писали Dni.ru, каждый третий человек в мире страдает таким расстройством, как аэрофобия. Каждый десятый житель нашей страны совсем отказывается от перелетов из-за боязни летать.