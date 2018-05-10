Капитан Boeing-787 Дейв Инч дал пассажирам советы при падении самолета. Пилот рассказал, что нужно делать, чтобы выжить.

Капитан Boeing-787 Дейв Инч далпассажирам советы при падении самолета. Пилот рассказал, что нужно делать, чтобывыжить.По словамспециалиста, необходимо всегда быть готовым к худшему: снять высокие каблуки,очки, ослабить шарфы и галстуки. Также надо запомнить, где находится ближайшийаварийный выход и посчитать количество препятствий, которые стоят на пути кнему.По словам пилота, нельзя вставать с места до тех пор, покабортпроводники об этом не попросят. Дэйв Инч добавил, что ни в коем случае нельзятакже открывать никаких дверей или окон без предупреждения стюардесс. Онотметил, что при задымлении в самолете жизнь может спасти влажный кусок ткани.Нельзя пассажирам и надувать спасательный жилет, находясь всалоне лайнера, сообщает Business Insider. Иначе, если самолет заполнитсяводой, человек окажется в ловушке. "Если вам удалось выжить, то слушайте указаниябортпроводников и не принимайте никаких решений самостоятельно", – резюмировалпилот.Отметим, самолетысчитаются самым безопасным видом транспорта при путешествиях на большиерасстояния. К такому выводу пришли эксперты Международной ассоциации воздушноготранспорта (IATA),изучив ситуацию с инцидентами в сфере коммерческой авиации за 2016 год.Как писали Dni.ru, каждый третий человек в мире страдает таким расстройством, как аэрофобия. Каждый десятый житель нашей страны совсем отказывается от перелетов из-за боязни летать.