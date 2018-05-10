Нападающий ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов номинирован на звание лучшего молодого хоккеиста Европы. В настоящее время Кирилл выступает на чемпионате мира в Дании.

Нападающий ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов номинирован на звание лучшего молодого хоккеиста Европы. В настоящее время Кирилл выступает на чемпионате мира в Дании.На Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане Кирилл Капризов завоевал золотую медаль в составе российской команды. Именно его гол в дополнительное время принес нашей сборной победу в финальном матче.Кроме Капризова на звание лучшего молодого хоккеиста Европы претендуют шведские нападающие Расмус Далин ("Фрелунда") и Элиас Петтерссон ("Векше"), и два молодых финна – защитник ХИФК Миро Хейсканен и нападающий "Нэшвилла" Эли Толванен. В прошлом году Капризов уже признавался сильнейшим молодым хоккеистом континента.