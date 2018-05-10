Новая техника и электроника появляется на прилавках с головокружительной
скоростью. Самые лучшие модели всегда можно найти в интернет-магазинах. А
благодаря промокодам на сайте Dni.Ru покупать компьютеры и гаджеты можно с
привлекательной скидкой.
Новая техника и электроника появляется на прилавках с головокружительной
скоростью. Самые лучшие модели всегда можно найти в интернет-магазинах. А
благодаря промокодам на сайте Dni.Ru покупать компьютеры и гаджеты можно с
привлекательной скидкой.
Так, магазин "Котофото" предлагает скидку про
200 рублей на все кроме смартфонов от четырех тысяч рублей. В
магазине можно приобрести процессоры, материнские платы, видеокарты, оптические
приводы и блоки питания, а также системы охлаждения.
В широком ассортименте – ноутбуки, периферия, а также
фотоаппараты и видеокамеры, наручные часы, планшеты и аксессуары для
них. Ценители недорогих, но функциональных гаджетов удивятся богатому
ассортименту "Котофото". Все главные новинки от Lenovo, Huawei и
других производителей. И все это по доступным, демократичным ценам. На сайте
продавца можно найти также товары для дома, дачи, сада, спорта и отдыха.
Скидки по промокоду предоставляет и интернет-магазин
электроники Oldi. Это один из известнейших и самых посещаемых сайтов среди онлайн-ритейлеров электроники.
Покупатели ценят Oldi за доступные цены, богатый выбор,
быструю доставку, налаженную логистику, а также высокое качество сервиса. В
ассортименте магазина – компьютеры, ноутбуки и комплектующие, гаджеты
(смартфоны, планшеты) и многое другое.
В нашей сегодняшней подборке еще один крупный
онлайн-ритейлер – магазин "Ситилинк". Майское солнце светит все ярче,
а скидки в "Ситилинке" все большие – до 50%. В ассортименте
интернет-магазина более 50 тысяч наименований бытовой техники, а также цифровой
электроники и других товарных категорий от ведущих мировых производителей.
Для удобства покупателей по всей стране работают около 500
пунктов выдачи "Ситилинк-мини". Найти их можно как в больших, так и в
маленьких городах – всего 320 населенных пунктов. При этом служба клиентского
сервиса работает семь дней в неделю 24 часа.
Еще один интернет-магазин высоких технологий в нашей
сегодняшней подборке – КАРКАМ. Продавец предлагает 25% скидку по на штатные регистраторы.
Так, модель Каркам Q7 – один из лучших видеорегистраторов компании. Он обладает
высоким качеством записи 2304 на 1296 Super HD, широким трехдюймовым экраном,
объективом с углом обзора 170º, а также поддержкой внешней памяти до 32
гигабайт и встроенной памятью 256 мегабайт.
В целом на сайте интернет-магазина представлено несколько
категорий товаров. Покупатель сможет подобрать для себя автоэлектронику,
системы сигнализации, радиосвязи, личной безопасности. Также в широком
ассортименте товары для спорта и отдыха, бытовая электроника, а также
электротранспорт.
Использовать предельно просто. Заходите в
специальный раздел на сайте Dni.Ru, находите нужный магазин, кликаете по кнопке
"Открыть промокод". Далее идете на сайт продавца, выбираете желаемый
товар, кладете в корзину, а затем кликаете на нее и начинаете оформлять заказ.
Найдите специальное поле для скидочной комбинации. Туда и нужно ввести
скидочную комбинацию. Если она верна, то вся сумма заказа будет пересчитана в
меньшую сторону или вам автоматически будет предоставлен бонус.