Народный артист Андрей Мартынов в эфире программы Судьба
человека на телеканале Россия 1 откровенно рассказал о своей личной жизни.
Пожилой актер очень боится ушлых молодых невест.
Народный артист Андрей Мартынов в эфире программы "Судьба
человека" на телеканале "Россия 1" откровенно рассказал о своей личной жизни.
Пожилой актер очень боится ушлых молодых невест.
Слава пришла к Мартынову после ролей в культовых
фильмах "А зори здесь тихие", "Битва за Москву" и "Вечный зов". За свою работу
артист получил не только всенародную любовь, почетные премии и звания, но и недвижимость в самом центре Москвы.
Андрей Леонидович был женат всего лишь раз на гражданке
Германии Франциске Тун. Он познакомился с иностранкой в 1972 году на 22-м
Берлинском кинофестивале. Через год они поженились, а позднее у них родился сын
Александр. "Мы познакомились в Германии, но она училась в Московском институте.
Прекрасно говорила по-русски. Она умница, талантливая, меня "убила", покорила",
– вспомнил артист.
Франциска переехала к Андрею Леонидовичу он не мог бросить работу в кино. Ради любимого женщина оставила семью и друзей.
Когда сын Мартынова подрос было принято решение отправить
мальчика учиться в Германию. Франциска поехала вместе с ним. Артист время
от времени наведывался к ним в гости. Однако отношения между супругами постепенно разладились и каждый пошел своей дорогой. Но официально Мартынов развелся с
Франциской лишь в прошлом году.
Актер гордится единственным сыном. "И сейчас у меня пять
Мартыновых! Это мой сын и внуки! Я, так сказать, внедрил в центр Европы пятерых
Мартыновых. Саша работает художником по костюмам. Они живут в прекрасном доме
рядом с Берлином. Там цветы кругом растут, озеро", – поделился Андрей
Леонидович.
Мужчина признался, что не
планирует заводить новые отношения, а к молодым женщинам и вовсе относится с
опаской. "Это издевательство! Это найти сиделку, с другой стороны,
повариху, которая за тобой ухаживала бы. Это же просто подонство с моей
стороны. А они – согласны! И целая очередь будет. Потому что у меня в центре
квартира, замечательная, с видом на Белый дом. Поэтому там очередь выстроится
ко мне. И уж не знаю, доживу ли до следующего года после такого питания усиленного.
Я вообще стараюсь себя ограничивать в еде", – заявил Мартынов.
Ведущий Борис Корчевников посоветовал Мартынову поостеречься
молодых красоток. "Вы осторожнее. Сейчас многие
такие девушки освободились", – иронично отметил он.
Народный Артист вспомнил досадный инцидент после выписки из госпиталя.
"Я из больницы только вышел, а в машине меня уже в подворотне ждали твари. Ой,
журналисты!" – сообщил Мартынов. Корчевников ответил 72-летнему артисту, а заодно и едко высмеял экс-супругу Армена Джигарханяна: "А я
думал Виталина Цымбалюк-Романовская!".