Народный артист Андрей Мартынов в эфире программы Судьба человека на телеканале Россия 1 откровенно рассказал о своей личной жизни. Пожилой актер очень боится ушлых молодых невест.

Народный артист Андрей Мартынов в эфире программы "Судьбачеловека" на телеканале "Россия 1" откровенно рассказал о своей личной жизни.Пожилой актер очень боится ушлых молодых невест.Слава пришла к Мартынову после ролей в культовыхфильмах "А зори здесь тихие", "Битва за Москву" и "Вечный зов". За свою работуартист получил не только всенародную любовь, почетные премии и звания, но и недвижимость в самом центре Москвы.Андрей Леонидович был женат всего лишь раз на гражданкеГермании Франциске Тун. Он познакомился с иностранкой в 1972 году на 22-мБерлинском кинофестивале. Через год они поженились, а позднее у них родился сынАлександр. "Мы познакомились в Германии, но она училась в Московском институте.Прекрасно говорила по-русски. Она умница, талантливая, меня "убила", покорила",– вспомнил артист.Франциска переехала к Андрею Леонидовичу он не мог бросить работу в кино. Ради любимого женщина оставила семью и друзей.Когда сын Мартынова подрос было принято решение отправитьмальчика учиться в Германию. Франциска поехала вместе с ним. Артист времяот времени наведывался к ним в гости. Однако отношения между супругами постепенно разладились и каждый пошел своей дорогой. Но официально Мартынов развелся сФранциской лишь в прошлом году.Актер гордится единственным сыном. "И сейчас у меня пятьМартыновых! Это мой сын и внуки! Я, так сказать, внедрил в центр Европы пятерыхМартыновых. Саша работает художником по костюмам. Они живут в прекрасном домерядом с Берлином. Там цветы кругом растут, озеро", – поделился АндрейЛеонидович.Мужчина признался, что непланирует заводить новые отношения, а к молодым женщинам и вовсе относится сопаской. "Это издевательство! Это найти сиделку, с другой стороны,повариху, которая за тобой ухаживала бы. Это же просто подонство с моейстороны. А они – согласны! И целая очередь будет. Потому что у меня в центреквартира, замечательная, с видом на Белый дом. Поэтому там очередь выстроитсяко мне. И уж не знаю, доживу ли до следующего года после такого питания усиленного.Я вообще стараюсь себя ограничивать в еде", – заявил Мартынов.Ведущий Борис Корчевников посоветовал Мартынову поостеречьсямолодых красоток. "Вы осторожнее. Сейчас многиетакие девушки освободились", – иронично отметил он.Народный Артист вспомнил досадный инцидент после выписки из госпиталя."Я из больницы только вышел, а в машине меня уже в подворотне ждали твари. Ой,журналисты!" – сообщил Мартынов. Корчевников ответил 72-летнему артисту, а заодно и едко высмеял экс-супругу Армена Джигарханяна: "А ядумал Виталина Цымбалюк-Романовская!".