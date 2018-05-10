На эту процедуру женщину отправил сожитель
На эту процедуру женщину отправил сожитель
Жительница Костромы позвонила в полицию и сообщила о заложенной в роддоме бомбе из-за того, что не хотела делать аборт. На медицинскую процедуру её направил сожитель, который не планировал заводить ребенка.
Как сообщает областная прокуратура, инцидент произошел 13 марта, но подробности дела стали известны только сейчас. У женщины уже есть трое детей, сейчас она беременна четвертым малышом.
В отношении нее возбудили уголовное дело.