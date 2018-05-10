На эту процедуру женщину отправил сожитель

На эту процедуру женщину отправил сожительЖительница Костромы позвонила в полицию и сообщила о заложенной в роддоме бомбе из-за того, что не хотела делать аборт. На медицинскую процедуру её направил сожитель, который не планировал заводить ребенка.Как сообщает областная прокуратура, инцидент произошел 13 марта, но подробности дела стали известны только сейчас. У женщины уже есть трое детей, сейчас она беременна четвертым малышом.В отношении нее возбудили уголовное дело.