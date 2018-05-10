В городе Альмерия погибла 31-летняя уроженка Илишевского района Башкирии Гульнур Киямова. Девушка отравилась газом в отеле.

В городе Альмерияпогибла 31-летняя уроженка Илишевского района Башкирии Гульнур Киямова. Девушка отравилась газом в отеле.Родные девушкирассказали, что трагедия с ней произошла на курорте в гостинице"Рокетас-де-Мар". В отеле произошла утечка газа из-за неисправности отопительного оборудования.Узнав о ЧП, спасатели эвакуировали 80человек. Однако россиянку спасти не удалось. Теперь родные пытаются перевезтитело Гульнур на родину, но страховка покрывает лишь часть расходов натранспортировку.О страшномизвестии написала в соцсети ВКонтакте пользователи Ирина Ким. По ее словам, родителиГульнур объявили сбор средств, поскольку ждать помощи им больше неоткуда.Как писали Dni.Ru,ранее в США умерла 18-летняя уроженка Архангельска, мечтавшая стать в Америкемоделью, Ольга Лангиль. Девушка скончалась после ночи с местным врачом экстреннойпомощи Нэвэлом Парихом, который "угостил"ее четырьмя видами наркотиков. Они познакомились на вечеринке в спорт-баре,после чего россиянка отправилась к мужчине домой продолжить общение. Эторешение и стало для нее роковым.