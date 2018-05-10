В городе Альмерия
погибла 31-летняя уроженка Илишевского района Башкирии Гульнур Киямова. Девушка отравилась газом в отеле.
В городе Альмерия
погибла 31-летняя уроженка Илишевского района Башкирии Гульнур Киямова. Девушка отравилась газом в отеле.
Родные девушки
рассказали, что трагедия с ней произошла на курорте в гостинице
"Рокетас-де-Мар". В отеле произошла утечка газа из-за неисправности отопительного оборудования.
Узнав о ЧП, спасатели эвакуировали 80
человек. Однако россиянку спасти не удалось. Теперь родные пытаются перевезти
тело Гульнур на родину, но страховка покрывает лишь часть расходов на
транспортировку.
О страшном
известии написала в соцсети ВКонтакте пользователи Ирина Ким. По ее словам, родители
Гульнур объявили сбор средств, поскольку ждать помощи им больше неоткуда.
Как писали Dni.Ru,
ранее в США умерла 18-летняя уроженка Архангельска, мечтавшая стать в Америке
моделью, Ольга Лангиль. Девушка скончалась после ночи с местным врачом экстренной
помощи Нэвэлом Парихом, который "угостил"
ее четырьмя видами наркотиков. Они познакомились на вечеринке в спорт-баре,
после чего россиянка отправилась к мужчине домой продолжить общение. Это
решение и стало для нее роковым.