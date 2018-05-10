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<a href="http://33live.ru/novosti/10-05-2018-krym-na-parade-kak-proshel-den-pobedy-v-sevastopole-fotolenta.html" target="_blank">Крым на параде: как прошел День Победы в Севастополе. Фотолента</a> - Севастополь - город российской воинской славы, важнейший форпост на Черноморском побережье России. Так было столетиями, поэтому День Победы здесь отмечают особенно торжественно и