Торжественная церемония открытия Крымского моста пройдет с участием Владимира Путина. Ее дата уже известна, но с оговорками: все зависит от графика президента России.

Торжественная церемония открытия Крымского моста пройдет сучастием Владимира Путина. Ее дата уже известна, но с оговорками: все зависитот графика президента России.Движение по мосту через Керченский пролив, скорее всего,откроют 15 мая. Если Владимир Путин в этот день окажется занят, то церемониюперенесут на день. В любом случае, глава государства будет присутствовать,сообщили близкие к Кремлю источники.Строители завершили "стройку века" на полгодараньше намеченного срока. 19 апреля глава Крыма Сергей Аксенов заявил,что первые машины проедут по мосту уже через несколько недель. Отом, что движение запустят во второй половине мая, говорили и другиеофициальные лица. Автомобильная часть моста была полностью готоваеще в конце апреля.Точная дата церемонии не называлась. Звучали предложенияприурочить ее к 9 мая, однако позже от идеи совместить открытие моста спразднованием Дня Победы отказались. Теперь же все зависит от графика ВладимираПутина.14 мая президент России примет участиев саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Сочи. А18 мая там же, в Сочи, Владимир Путин примет для переговоров канцлераГермании Ангелу Меркель. В дальнейших планах главы государства – участиев Петербургском экономическом форуме. Путем несложным вычислений можно понять, чтодаты15-16 мая представляются оптимальными для участия президента воткрытии моста через Керченский пролив – тем более, учитывая небольшоерасстояние между Сочи и Крымом, приводит слова источников .Издание напоминает, что в мае по мостуразрешат ездить только автобусам и легковым автомобилям. Грузовикамоткроют движение только после окончания курортного сезона, в октябре. А железнодорожнаячасть моста откроется к концу 2019 года.