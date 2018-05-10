Торжественная церемония открытия Крымского моста пройдет с
участием Владимира Путина. Ее дата уже известна, но с оговорками: все зависит
от графика президента России.
Торжественная церемония открытия Крымского моста пройдет с
участием Владимира Путина. Ее дата уже известна, но с оговорками: все зависит
от графика президента России.
Движение по мосту через Керченский пролив, скорее всего,
откроют 15 мая. Если Владимир Путин в этот день окажется занят, то церемонию
перенесут на день. В любом случае, глава государства будет присутствовать,
сообщили близкие к Кремлю источники.
Строители завершили "стройку века" на полгода
раньше намеченного срока. 19 апреля глава Крыма Сергей Аксенов заявил,
что первые машины проедут по мосту уже через несколько недель. О
том, что движение запустят во второй половине мая, говорили и другие
официальные лица. Автомобильная часть моста была полностью готова
еще в конце апреля.
Точная дата церемонии не называлась. Звучали предложения
приурочить ее к 9 мая, однако позже от идеи совместить открытие моста с
празднованием Дня Победы отказались. Теперь же все зависит от графика Владимира
Путина.
14 мая президент России примет участие
в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Сочи. А
18 мая там же, в Сочи, Владимир Путин примет для переговоров канцлера
Германии Ангелу Меркель. В дальнейших планах главы государства – участие
в Петербургском экономическом форуме. Путем несложным вычислений можно понять, что
даты15-16 мая представляются оптимальными для участия президента в
открытии моста через Керченский пролив – тем более, учитывая небольшое
расстояние между Сочи и Крымом, приводит слова источников .
Издание напоминает, что в мае по мосту
разрешат ездить только автобусам и легковым автомобилям. Грузовикам
откроют движение только после окончания курортного сезона, в октябре. А железнодорожная
часть моста откроется к концу 2019 года.