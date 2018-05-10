Неожиданного попутчика обнаружил по ходу движения ярославский водитель - на капот его автомобиля выбралась крыса, разбуженная работающим двигателем. Камера регистратора запечатлела появление грызуна.

Неожиданного попутчика обнаружил по ходу движения ярославский водитель — на капот его автомобиля выбралась крыса, разбуженная работающим двигателем. Камера регистратора запечатлела появление грызуна."Заволжский мост в сторону центра. За что мы платим в ТСЖ?" — задается вопросом владелец машины Дмитрий Кузьмичев.Зверек, немного побродив по капоту, скрылся, однако, как пояснил автор ролика, не по собственной воле."Я тормознул порезче, чтоб упала. Но не сильно, а то сзади прилетит", — уточнил он в комментариях.Пользователи резонно подметили, что водителю еще повезло, что крыса не перегрызла тормозные шланги или внутреннюю проводку.