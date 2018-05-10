В Госдуме начались консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре на должность главы Счетной палаты. Как известно нынешний ее руководитель – Татьяна Голикова – рекомендована главой правительства Дмитрием Медведевым на должность вице-премьера по социальным вопросам.

В Госдуме началиськонсультации с парламентскими фракциями по кандидатуре на должность главыСчетной палаты. Как известно нынешний ее руководитель – Татьяна Голикова – рекомендованаглавой правительства Дмитрием Медведевым на должность вице-премьера посоциальным вопросам.Счетная палата – орган парламентского контроля и важнаяэкспертная структура, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Счетнаяпалата участвует в работе думских комитетов, в подготовке и экспертизезаконопроектов. В этой связи мы придаем большое значение, кто займет должностьпредседателя Счетной палаты", – сказал глава Думы и добавил, что это долженбыть человек, обладающий большим опытом и знаниями в сфере финансов и управления."Мы начали работу по подборукандидата уже сейчас, чтобы внести предложения сразупосле того, как Татьяна Голикова сложит свои полномочия и вступит в новуюдолжность", – проинформировал журналистов Володин.По его словам, нынешний председатель Счетной палаты сее опытом работы в должности министра в правительстве и помощникапрезидента обладает большим опытом в сфере управления.Напомним, что кандидатуру Голиковойглава правительства Дмитрий Медведев предложил на пост вице-премьера посоциальному направлению. 7 мая после вступления в должность президента,Владимир Путин отправил кабмин в отставку и внес в Госдуму кандидатуру прежнегопремьера на пост главы правительства.8 мая депутаты одобрили это назначение, президент подписал соответствующийуказ. В течение недели в России должен быть сформирован новый кабинет министров.