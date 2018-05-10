В Госдуме начались
консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре на должность главы
Счетной палаты. Как известно нынешний ее руководитель – Татьяна Голикова – рекомендована
главой правительства Дмитрием Медведевым на должность вице-премьера по
социальным вопросам.
В Госдуме начались
консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре на должность главы
Счетной палаты. Как известно нынешний ее руководитель – Татьяна Голикова – рекомендована
главой правительства Дмитрием Медведевым на должность вице-премьера по
социальным вопросам.
Счетная палата – орган парламентского контроля и важная
экспертная структура, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Счетная
палата участвует в работе думских комитетов, в подготовке и экспертизе
законопроектов. В этой связи мы придаем большое значение, кто займет должность
председателя Счетной палаты", – сказал глава Думы и добавил, что это должен
быть человек, обладающий большим опытом и знаниями в сфере финансов и управления.
"Мы начали работу по подбору
кандидата уже сейчас, чтобы внести предложения сразу
после того, как Татьяна Голикова сложит свои полномочия и вступит в новую
должность", – проинформировал журналистов Володин.
По его словам, нынешний председатель Счетной палаты с
ее опытом работы в должности министра в правительстве и помощника
президента обладает большим опытом в сфере управления.
Напомним, что кандидатуру Голиковой
глава правительства Дмитрий Медведев предложил на пост вице-премьера по
социальному направлению. 7 мая после вступления в должность президента,
Владимир Путин отправил кабмин в отставку и внес в Госдуму кандидатуру прежнего
премьера на пост главы правительства.
8 мая депутаты одобрили это назначение, президент подписал соответствующий
указ. В течение недели в России должен быть сформирован новый кабинет министров.