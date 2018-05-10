Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что оставшиеся страны-участники СВПД должны предпринять шаги для сохранения иранской ядерной сделки. Он отметил, что необходимо провести скорейшие консультации.

Оставшиеся страны-участники СВПД, должны предпринять шаги для сохранения иранской ядерной сделки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе на совместной со своим немецким коллегой Хайко Маасом пресс-конференции.Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что у Москвы решение США выйти из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы) вызывает серьезную озабоченность. По его словам, тем самым Вашингтон совершил "существенное нарушение резолюции Совета Безопасности 2231, которая одобрила этот план и сделала его тем самым частью международного права".Лавров сказал, что во время переговоров с Маасом было уделено внимание ситуации, которая сложилась после заявления США о выходе из СВПД."Считаем важным, чтобы все остальные участники этого плана действий смогли оперативно оценить ситуацию, провести необходимые консультации и выработать шаги, которые позволили бы сохранить этот важнейший документ", — подчеркнул ЛавровТакже он сообщил, что стороны "условились провести соответствующие контакты".8 мая Дональд Трамп заявил, что США выйдут из соглашения по ядерной программе Ирана и американская администрация восстановит действие санкций против Ирана. Трамп обвинил Тегеран в том, что тот продолжает разработку ядерного оружия, несмотря на действие СВПД. Большинство стран мирового сообщества поступок Трампа осудили. Поддержали американского президента в Израиле.