Агрокомпания бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Частный конный завод Веедерн начинает осваивать производство перепелиных яиц.

Агрокомпания бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова "Частный конный завод Веедерн" начинает осваивать производство перепелиных яиц.Производственные помещения и оборудование уже подготовлены, завезено и первое поголовье птиц – 1 тысяча перепелов. К началу следующего года численность птиц должна возрасти до 10 тысяч, чтобы ежедневно производить 6 тысяч яиц, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании."Веедерн" — единственное в России предприятие по разведению чистопородных лошадей ганноверской, голштинской и тракененской пород. Ранее Лужков уже организовал производство по выращиванию и переработке гречки в Озерском городском округе Калининградской области. Также компания занимается производством грибов, сыра и другой сельскохозяйственной продукции.