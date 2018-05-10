Басманный суд Москвы возвращает следствию ходатайство о переводе из следственного изолятора под домашний арест бывшего генпродюсера автономной некоммерческой организации Седьмая студия и экс-директора Гоголь-центра Алексея Малобродского.

Басманный суд Москвы возвращает следствию ходатайство о переводе из следственного изолятора под домашний арест бывшего генпродюсера автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского. Его обвиняют в хищении бюджетных средств. После оглашения решения экс-директору "Гоголь-центра" стало плохо, ему понадобилась скорая помощь.Как уточнили "Интерфаксу" в суде, ходатайство подлежит возвращению следователю на основании того, что 27 апреля аналогичное ходатайство следствия было отклонено и решение не вступило в законную силу. Ранее о возвращении ходатайства следствию в суде заявил прокурор.В настоящее время следственные действия по делу завершены. Обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами расследования.Фигурантам дела "Седьмой студии" — Алексею Малобродскому, худруку "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову, экс-гендиректору АНО Юрию Итину, а также бывшему главе департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России и директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум — инкриминируется хищение 133 миллионов бюджетных рублей, выделенных на реализацию проекта "Платформа".