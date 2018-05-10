Мероприятие пройдет в рамках развития футбола во Владимирской области и в преддверии Чемпионата мира

12 мая на Малой спортивной арене стадиона «Торпедо» в рамках развития футбола во Владимирской области и в преддверии Чемпионата мира пройдет мастер-класс по вратарскому искусству, который проведут тренер по работе с вратарями молодёжной сборной России Василий Кузнецов, тренер по работе с вратарями ФК «Торпедо» (Владимир) Евгений Глебов и голкиперы нашей команды Артём Ковешников и Филипп Харин. Начало - в 12.00. Приглашаются все желающие.