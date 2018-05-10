Жена президента США Дональда
Трампа Меланья прогадала с нарядом для выхода в свет. Она одела костюм, в котором
уже появлялась на публике.
Жена президента США Дональда
Трампа Меланья прогадала с нарядом для выхода в свет. Она одела костюм, в котором
уже появлялась на публике.
Первая леди США, заслуженно прослывшая иконой стиля, впервые в
жизни повторила собственный выход в свет. Повтор нарядов заметили журналисты.
Недавно Меланья
появилась в Вашингтоне, сопровождая мужа, в сером клетчатом костюме от Dior, передает
Daily Express. Под пиджак супруга американского лидера надела
черную футболку, а образ дополнила классическими туфлями-лодочками.
В
таком же костюме Меланья почти
год назад встречалась с принцем Гарри. К слову, первая леди использовала и
тогда, и сейчас, розовую помаду, отличие лишь в том, что ранее она отдала
предпочтение матовому оттенку, а теперь – перламутровому.
Несмотря на небольшое
недоразумение, Меланья Трамп всегда остается на высоте в плане выбора одежды и
аксессуаров, ее сложно упрекнуть в безвкусице. Любой выход в свет первой леди
США заставляет модниц ревностно рассматривать ее наряды, а дизайнеров –
вдохновляться. Стиль Меланьи Трамп отличается утонченностью и демократичной
лаконичностью.
Напомним, ранее известный дизайнер Томми Хилфигер заявил, что считает ее очень
красивой женщиной. По словам эксперта моды, "одевать ее – это большая честь для
любого дизайнера".