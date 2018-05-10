Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон вновь унизили незадачливого украинского лидера Петра Порошенко. По итогам переговоров в рамках нормандского формата они отказались выходить вместе с ним к прессе.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции ЭммануэльМакрон вновь унизили незадачливого украинского лидера Петра Порошенко. Поитогам переговоров в рамках нормандского формата они отказались выходить вместе сним к прессе."Хочу подчеркнуть, что это была первая встреча втрехстороннем формате после выборов в Германии и России", – пафосно заявилПорошенко в гордом одиночестве. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон по каким-топричинам выйти к журналистам вместе с украинским лидером не пожелали.По словам Порошенко, три лидера вели разговор о продленииантироссийских санкций, при этом высказывалась озабоченность по поводу ситуациив Донбассе. Слова главы украинского государства передает издание"ПолитНавигатор".Помимо прочего, лидеры трех стран обсуждали выполнениеминских соглашений, а также вопрос ввода в Донбасс миротворческого контингента.Без него, заявил Порошенко, достижение прекращения огня в регионе невозможно.Но тут украинский лидер явно лукавит: заключенные ранееперемирия нарушались украинской стороной, которая в нарушение договоренностейпродолжала и продолжает обстреливать позиции вооруженных силсамопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также находящиеся у линииразграничения населенные пункты.Кстати говоря, сам Порошенко на встрече с Меркель и Макрономв очередной раз "отличился". Украинский лидер вел себя так, будто быпринял до этого изрядное количество алкоголя. Он странно жестикулировал, делалнелепые ужимки и прочие неуместные в таких ситуациях телодвижения. Очевидно,что украинский президент был очень раскован.Тем временем посол Украины в Германии Андрей Мельник назвалуспешными переговоры Порошенко, Меркель и Макрона. "После успешныхтрехсторонних переговоров президент Петр Порошенко делится отличным настроениемс нашими друзьями – президентом Литвы Далей Грибаускайте и его величествомкоролем Испании Фелипе VI",– написал он в Twitter.