Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль
Макрон вновь унизили незадачливого украинского лидера Петра Порошенко. По
итогам переговоров в рамках нормандского формата они отказались выходить вместе с
ним к прессе.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль
Макрон вновь унизили незадачливого украинского лидера Петра Порошенко. По
итогам переговоров в рамках нормандского формата они отказались выходить вместе с
ним к прессе.
"Хочу подчеркнуть, что это была первая встреча в
трехстороннем формате после выборов в Германии и России", – пафосно заявил
Порошенко в гордом одиночестве. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон по каким-то
причинам выйти к журналистам вместе с украинским лидером не пожелали.
По словам Порошенко, три лидера вели разговор о продлении
антироссийских санкций, при этом высказывалась озабоченность по поводу ситуации
в Донбассе. Слова главы украинского государства передает издание
"ПолитНавигатор".
Помимо прочего, лидеры трех стран обсуждали выполнение
минских соглашений, а также вопрос ввода в Донбасс миротворческого контингента.
Без него, заявил Порошенко, достижение прекращения огня в регионе невозможно.
Но тут украинский лидер явно лукавит: заключенные ранее
перемирия нарушались украинской стороной, которая в нарушение договоренностей
продолжала и продолжает обстреливать позиции вооруженных сил
самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также находящиеся у линии
разграничения населенные пункты.
Кстати говоря, сам Порошенко на встрече с Меркель и Макроном
в очередной раз "отличился". Украинский лидер вел себя так, будто бы
принял до этого изрядное количество алкоголя. Он странно жестикулировал, делал
нелепые ужимки и прочие неуместные в таких ситуациях телодвижения. Очевидно,
что украинский президент был очень раскован.
Тем временем посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал
успешными переговоры Порошенко, Меркель и Макрона. "После успешных
трехсторонних переговоров президент Петр Порошенко делится отличным настроением
с нашими друзьями – президентом Литвы Далей Грибаускайте и его величеством
королем Испании Фелипе VI",– написал он в Twitter.