События на Ближнем Востоке стремительно выходят из-под контроля. Своим решением о выходе из ядерной сделки с Ираном президент США Дональд Трамп запустил горячую фазу конфликта между Израилем и исламской республикой, который многие считают фактическим началом новой мировой войны. Негодуют даже ближайшие союзники Вашингтона – европейцы. Неоднозначный и крайне опасный поступок американского лидера очень не понравился канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая разнесла в пух и прах импульсивного политика.

События на Ближнем Востоке стремительно выходят из-подконтроля. Своим решением о выходе из ядерной сделки с Ираном президент СШАДональд Трамп запустил горячую фазу конфликта между Израилем и исламской республикой, которыймногие считают фактическим началом новой мировой войны. Негодуют даже ближайшиесоюзники Вашингтона – европейцы. Неоднозначный и крайне опасный поступокамериканского лидера очень не понравился канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, котораяразнесла в пух и прах импульсивного политика.Глава германского правительства была откровенна.Американскому канцлер отвесила словесную пощечину, мрачно заявив, что времена,когда США защищали Европу, ушли. В благоразумие "съехавшего скатушек" Вашингтона в Берлине, видимо, уже не верят. "Поэтому Европадолжна взять собственную судьбу в свои руки, и в этом заключается наша задачана будущее", – сказала Меркель. Следовать в фарватере американской политики немцыне пожелали, подтвердив на уровне министерства иностранных дел своюприверженность ядерной сделке с ТегераномИсторическая договоренность между Ираном и шестеркоймеждународных посредников, включая Россию, была достигнута в июле 2015 года. Вобмен на допуск наблюдателей на свои ядерные объекты Тегеран добился снятия жесткихэкономических санкций. Администрация бывшего президента США Барака Обамысчитала сделку одним из своих несомненных успехов. Довольны были и европейцы.Все изменилось с приходом в Белый дом республиканца Трампа.Тот неоднократно критиковал достигнутую договоренность, называл ее"вредной и опасной". Вопрос выхода Соединенных Штатов издоговоренностей стал вопросом времени. События резко ускорились в конце апреля,когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в сокрытииразработки ядерного оружия.Момент истины наступил 8 мая. В Москве уже был вечер, когдаДональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки. "Вскоре я подпишураспоряжение о возвращении санкций против иранского режима. Мы введем санкциисамого высокого уровня. Мы не станем заложниками ядерного шантажа", –сказал глава Белого дома.В Европе новости с другого берега Атлантики восприняли безвоодушевления. Президент США Эммануэль Макрон предупредил своего американскогоколлегу, что его действия ведут мир к войне. Министр иностранных делВеликобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания не собирается выходитьиз договоренностей. Таким образом, Запад, ранее выступавший единым фронтом повсем важным и принципиальным вопросам международной повестки, фактическиоказался расколот на два лагеря. На одной чаше весов – США и примкнувший к немуИзраиль, на другой – Европа.Вашингтону и Тель-Авиву между тем на позицию Берлина, Парижаи Лондона плевать с высокой колокольни. Практически сразу же после объявленияТрампом о выходе из ядерной сделки Израиль принялся атаковать территорию Сирии,на которой дислоцированы поддерживаемые Ираном вооруженные шиитскиеформирования.В ночь с 9 на 10 мая между сторонами произошла ракетная иартиллерийская дуэль. Израильские военные подвергли атаке позиции проиранскойгруппировки "Аль-Кудс", в том числе по штаб-квартире формирования, повоенным и логистическим объектам, в том числе складам, находящимся в международномаэропорту Дамаска. "Кроме этого, нанесены удары по иранской пусковой установке,из которой были выпущены ракеты по Израилю", – сообщили представители Цахал(армии обороны Израиля. – Прим.Ред.).Тель-Авив утверждает, что первыми позиции израильских войскв районе Голанских высот атаковали проиранские формирования. Иранцы жезаявляют, что дуэль начали израильтяне. В столкновении принимали участиесирийские силы противовоздушной обороны, которая, как утверждают в Дамаске,сбила большую часть выпущенных Цахалом ракет.Во всей этой истории есть два примечательных момента.Противостояние на Ближнем Востоке, масло в огонь которого так усиленноподливает Трамп, ставит мир на грань полномасштабного глобального конфликта. Заспиной Израиля стоят Соединенные Штаты и Саудовская Аравия, для которых Иран,претендующий на лидерство в регионе, является большой и очень мешающей костью вгорле. Тегеран, в свою очередь, за последние несколько лет сильно сблизился сМосквой.Конечно, во многом Россия и Иран – ситуативные союзники,имеющие общие цели в сирийской войне. Но разгром Тегерана в Сирии и уничтожениешиитских формирований резко осложнят позиции Москвы и законного сирийскогоправительства. Есть множество свидетельств косвенной поддержки Тель-Авивомсражающихся с сирийской армией боевиков. Неслучайно сразу после ночнойизраильской атаки "умеренные оппозиционеры" перешли в наступление напозиции правительственных сил. Москва, очевидно, будет действовать очень внимательнои осмотрительно. Полномасштабный конфликт в Сирии был бы России совсем ни кчему.Примечателен также происходящий прямо на наших глазах развалединого западного мира. Прежде монолитная конструкция продолжает трещать пошвам: торговые ограничения и новые антироссийские санкции США, которые сильнобьют по европейскому бизнесу, а теперь и разрыв ядерной сделки, которая,кажется, стала последней каплей в терпении правительств Старого Света. Огрядущем разрыве с многолетним союзником там говорят уже не один месяц. Припродолжении Трампом его прежней политики Европа будет все дальше отдаляться отСША и все сильнее сближаться с Россией.Ангела Меркель, заявившая о необходимости европейцам"взять судьбу в свои руки", лишь озвучила то, что другие европейскиелидеры до нее произносить избегали: единого Запада больше нет. События в Сириии ситуация вокруг Ирана это наглядно продемонстрировала. В интересное время мыживем, в эпоху воистину фундаментальных перемен.