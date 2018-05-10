События на Ближнем Востоке стремительно выходят из-под
контроля. Своим решением о выходе из ядерной сделки с Ираном президент США
Дональд Трамп запустил горячую фазу конфликта между Израилем и исламской республикой, который
многие считают фактическим началом новой мировой войны. Негодуют даже ближайшие
союзники Вашингтона – европейцы. Неоднозначный и крайне опасный поступок
американского лидера очень не понравился канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая
разнесла в пух и прах импульсивного политика.
События на Ближнем Востоке стремительно выходят из-под
контроля. Своим решением о выходе из ядерной сделки с Ираном президент США
Дональд Трамп запустил горячую фазу конфликта между Израилем и исламской республикой, который
многие считают фактическим началом новой мировой войны. Негодуют даже ближайшие
союзники Вашингтона – европейцы. Неоднозначный и крайне опасный поступок
американского лидера очень не понравился канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая
разнесла в пух и прах импульсивного политика.
Глава германского правительства была откровенна.
Американскому канцлер отвесила словесную пощечину, мрачно заявив, что времена,
когда США защищали Европу, ушли. В благоразумие "съехавшего с
катушек" Вашингтона в Берлине, видимо, уже не верят. "Поэтому Европа
должна взять собственную судьбу в свои руки, и в этом заключается наша задача
на будущее", – сказала Меркель. Следовать в фарватере американской политики немцы
не пожелали, подтвердив на уровне министерства иностранных дел свою
приверженность ядерной сделке с Тегераном
Историческая договоренность между Ираном и шестеркой
международных посредников, включая Россию, была достигнута в июле 2015 года. В
обмен на допуск наблюдателей на свои ядерные объекты Тегеран добился снятия жестких
экономических санкций. Администрация бывшего президента США Барака Обамы
считала сделку одним из своих несомненных успехов. Довольны были и европейцы.
Все изменилось с приходом в Белый дом республиканца Трампа.
Тот неоднократно критиковал достигнутую договоренность, называл ее
"вредной и опасной". Вопрос выхода Соединенных Штатов из
договоренностей стал вопросом времени. События резко ускорились в конце апреля,
когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в сокрытии
разработки ядерного оружия.
Момент истины наступил 8 мая. В Москве уже был вечер, когда
Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки. "Вскоре я подпишу
распоряжение о возвращении санкций против иранского режима. Мы введем санкции
самого высокого уровня. Мы не станем заложниками ядерного шантажа", –
сказал глава Белого дома.
В Европе новости с другого берега Атлантики восприняли без
воодушевления. Президент США Эммануэль Макрон предупредил своего американского
коллегу, что его действия ведут мир к войне. Министр иностранных дел
Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания не собирается выходить
из договоренностей. Таким образом, Запад, ранее выступавший единым фронтом по
всем важным и принципиальным вопросам международной повестки, фактически
оказался расколот на два лагеря. На одной чаше весов – США и примкнувший к нему
Израиль, на другой – Европа.
Вашингтону и Тель-Авиву между тем на позицию Берлина, Парижа
и Лондона плевать с высокой колокольни. Практически сразу же после объявления
Трампом о выходе из ядерной сделки Израиль принялся атаковать территорию Сирии,
на которой дислоцированы поддерживаемые Ираном вооруженные шиитские
формирования.
В ночь с 9 на 10 мая между сторонами произошла ракетная и
артиллерийская дуэль. Израильские военные подвергли атаке позиции проиранской
группировки "Аль-Кудс", в том числе по штаб-квартире формирования, по
военным и логистическим объектам, в том числе складам, находящимся в международном
аэропорту Дамаска. "Кроме этого, нанесены удары по иранской пусковой установке,
из которой были выпущены ракеты по Израилю", – сообщили представители Цахал
(армии обороны Израиля. – Прим.Ред.).
Тель-Авив утверждает, что первыми позиции израильских войск
в районе Голанских высот атаковали проиранские формирования. Иранцы же
заявляют, что дуэль начали израильтяне. В столкновении принимали участие
сирийские силы противовоздушной обороны, которая, как утверждают в Дамаске,
сбила большую часть выпущенных Цахалом ракет.
Во всей этой истории есть два примечательных момента.
Противостояние на Ближнем Востоке, масло в огонь которого так усиленно
подливает Трамп, ставит мир на грань полномасштабного глобального конфликта. За
спиной Израиля стоят Соединенные Штаты и Саудовская Аравия, для которых Иран,
претендующий на лидерство в регионе, является большой и очень мешающей костью в
горле. Тегеран, в свою очередь, за последние несколько лет сильно сблизился с
Москвой.
Конечно, во многом Россия и Иран – ситуативные союзники,
имеющие общие цели в сирийской войне. Но разгром Тегерана в Сирии и уничтожение
шиитских формирований резко осложнят позиции Москвы и законного сирийского
правительства. Есть множество свидетельств косвенной поддержки Тель-Авивом
сражающихся с сирийской армией боевиков. Неслучайно сразу после ночной
израильской атаки "умеренные оппозиционеры" перешли в наступление на
позиции правительственных сил. Москва, очевидно, будет действовать очень внимательно
и осмотрительно. Полномасштабный конфликт в Сирии был бы России совсем ни к
чему.
Примечателен также происходящий прямо на наших глазах развал
единого западного мира. Прежде монолитная конструкция продолжает трещать по
швам: торговые ограничения и новые антироссийские санкции США, которые сильно
бьют по европейскому бизнесу, а теперь и разрыв ядерной сделки, которая,
кажется, стала последней каплей в терпении правительств Старого Света. О
грядущем разрыве с многолетним союзником там говорят уже не один месяц. При
продолжении Трампом его прежней политики Европа будет все дальше отдаляться от
США и все сильнее сближаться с Россией.
Ангела Меркель, заявившая о необходимости европейцам
"взять судьбу в свои руки", лишь озвучила то, что другие европейские
лидеры до нее произносить избегали: единого Запада больше нет. События в Сирии
и ситуация вокруг Ирана это наглядно продемонстрировала. В интересное время мы
живем, в эпоху воистину фундаментальных перемен.