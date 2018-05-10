Свыше 4 тысяч граждан России воюют в Сирии на стороне террористов, заявил замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

Свыше 4 тысяч граждан России воюют в Сирии на стороне террористов, заявил замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.В отношении 3 тысяч возбуждены уголовно дела, сообщил он. Свыше 3,7 тысячи объявлены в уголовный розыск.Сыромолотов отметил, что террористы не стремятся вернуться в Россию, поскольку дома их ждет "жесткое и справедливое уголовное преследование", передает "Интерфакс"."Они все чаще выбирают комфортные европейские территории, где им удается более менее беспрепятственно укрыться", — добавил замглавы МИД РФ.