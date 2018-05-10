В российскую полицию поступило заявление от мужчины, который обвинил Лолиту Милявскую в том, что она хочет с ним расправиться. Однако сама популярная исполнительница отрицает это.

В российскую полицию поступило заявление от мужчины, который обвинил Лолиту Милявскую в том, что она хочет с ним расправиться. Однако сама популярная исполнительница отрицает это.Накануне, 9 мая, в российскую полицию обратился житель города Бургас и заявил, что известная певица Лолита Милявская собирается с ним расправиться, для чего вместе с супругом Дмитрием Ивановым вылетела из Москвы в Болгарию. Правоохранители немедленно связались с артисткой, и та изложила свою версию событий.Как выяснилось, заявитель оказался соседом Лолиты Милявской по жилому комплексу в Бургасе. Мужчина, которому 50 лет, известен всему дому своим сварливым характером. А кроме того он часто ведет себя неадекватно, компетентно передает "Московский комсомолец". Также Милявская сообщила, что отправилась в Болгарию на отдых, так что угрожать и, тем более, расправляться с соседом не собирается.В связи с этим заявителю было отказано в возбуждении уголовного дела.Отметим, что популярная исполнительница заслужила отпуск в теплой стране, ведь на днях у Милявской завершился большой гастрольный тур по Дальнему Востоку. "Потрясающий Зритель! Аншлаги почти во всех городах!)" – отметила довольная Лолита на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.Кстати, при пересечении российско-китайской границы с Милявской произошел смешной случай. Она опубликовала видео, сделанное в Благовещенске. Артистка рассказала о том, как посмеялась над китайскими пограничниками. По ее словам, сотрудник правопорядка долго разглядывал ее паспорт, потом куда-то ушел и вернулся с переводчиком. Они еще некоторое время что-то обсуждали, а потом переводчик спросил у Лолиты: "Ты женщина или мужчина?"Милявская решила проявить остроумие. "Я сказала, что мне кажется, что я женщина, но яйца у меня есть. После этого они не могли перевести все, что я сказала, и задержали меня еще на пять минут. Вот так весело я перешла китайскую границу", – завершила свое повествование популярная певица.