Противовоздушная оборона Сирии перехватила более половины из 70 ракет, запущенных израильскими самолетами и наземными комплексами. Атака началась около двух часов ночи. 28 истребителей F-16 и F-15 ВВС еврейского государства обстреляли вооруженные формирования Ирана, а также позиции войск ПВО Сирии в районе Дамаска.

Противовоздушная оборона Сирии перехватила более половины из 70 ракет, запущенных израильскими самолетами и наземными комплексами. Атака началась около двух часов ночи. 28 истребителей F-16 и F-15 ВВС еврейского государства обстреляли вооруженные формирования Ирана, а также позиции войск ПВО Сирии в районе Дамаска, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны России. Данные о жертвах и разрушениях пока уточняются, добавили в военном ведомстве.Израиль, в свою очередь, заявил, что причиной ракетного удара стал обстрел подразделений ЦАХАЛ в районе Голанских высот. Кроме того, российских военных заранее предупредили о готовящейся атаке, добавили в Тель-Авиве. Также министр обороны страны Авигдор Либерман назвал главную цель удара. Ей стала "вся иранская инфраструктура в Сирии".Между тем, данные о результатах ночного авианалета приводят местные СМИ. Они подтверждают, что большая часть ракет действительно была перехвачена. Однако некоторые до цели все-таки долетели: уничтожена сирийская радиолокационная станция.