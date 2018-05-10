Бывший тренер Зенита Мирча Луческу упрекнул своего преемника Роберто Манчини, в том что итальянец вел переговоры с клубом за его спиной. Румынский специалист сказал, что зол на Манчини.

Бывший тренер "Зенита" Мирча Луческу упрекнул своего преемника Роберто Манчини, в том что итальянец вел переговоры с клубом за его спиной. Румынский специалист сказал, что зол на Манчини."Я зол на Манчини, – цитирует Луческу "Спорт-Экспресс". – это неприемлемо для профессионала. Причем это не первый случай, когда Манчини поступает подобным образом. В 2008 году мы проиграли с "Шахтером" "Барселоне", и тут же прилетел Манчини со своими агентами. Я тогда хотел уйти из клуба, в том числе из-за поведения Манчини. Но президент меня уговорил остаться".Мирча Луческу возглавлял "Зенит" в сезоне 2017/18. Контракт с румыном был расторгнут досрочно, после чего клуб из Санкт-Петербурга возглавил итальянец Роберто Манчини.