Скандально известный блогер Лена Миро раскритиковала новый стиль Ксении Бородиной. На примере телеведущей писательница рассказала, как из знойных красоток после замужества получаются сексуально непривлекательные клуши.

Скандально известный блогерЛена Миро раскритиковала новый стиль Ксении Бородиной. На примере телеведущей писательница рассказала,как из знойных красоток после замужества получаются сексуально непривлекательныеклуши.На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" Елена прокоментировала изменение внешнего вида и поведения Бородиной после свадьбы: " меняет стиль пьяной птушницы на стиль Cute Mom". "Ей кажется, что она выглядит достойно, опрятно и мило, иэто зачастую действительно так. Но "мило" и "сексуально" никогда не идут рукаоб руку. Это – параллельные вселенные, которые ни при каких обстоятельствах непересекаются", – начала свой разбор Миро.По мнению блогера, раньше Ксения была настоящей конфеткой,которую хотели заполучить многие мужчины. "Сочная деваха с глупым иразвратным лицом", – описала Лена незамужнюю Бородину. "А ведь былв Бородиной секс. Пусть дешевый, пусть пьяный, но он в ней был", – вспоминаетМиро.Однако сейчас телеведущая выглядит слишком прилично, поэтому растеряла всю харизму. "Панамка, соломка, бриджики американской домохозяйки,удобные мокасины и розовая разлетайка на пляже. Даже ромпер умудриласьподобрать такой, что подходит хорошенькой мамочке. Можно, конечно, сказать, чтотранслировать в мир сексапил хорошенькой мамочке необязательно, что весь ееэротизм для мужа…", – рассуждала блогер.Миро уверена, что телеведущая была и есть "курица", которая мыслит стереотипами. "Если она мать, то и одевается, как"яжымать". Если незамужняя разбитная девка, то и одеваться она будет, какнедорогая проститутка", – высказала свою точку зрения писательница.