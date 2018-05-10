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<a href="http://33live.ru/novosti/10-05-2018-modeli-peugeot-citroen-perejdut-na-novuyu-korobku-peredach.html" target="_blank">Модели Peugeot Citroen перейдут на новую коробку передач</a> - Обозримое будущее - за электромобилями: альянс PSA намерен в ближайшие семь лет намерен для всех своих моделей предлагать гибридные или полностью электрические модификации. И специально для этих модификаций французы выписали себе особую коробку передач, которую называют революционной.