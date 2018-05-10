В рамках деловой программы участников - новые задачи, решения и возможности цифровой сферы. Участие в форуме бесплатно.

Этим летом во Владимирской области вновь пройдёт Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме».Образовательная программа предусматривает проведение лекций и встреч с крупнейшими экспертами по профилям смен, «мозговые штурмы», тренинги, решение кейсов (применение техники обучения, использующей описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций), реализацию командных проектов.В период с 13 по 19 июля в рамках форума пройдёт смена «Цифровой мир», к участию в которой приглашаются молодые блогеры, видеоблогеры, журналисты, специалисты по связям с общественностью в возрасте от 18 до 30 лет включительно. В рамках деловой программы участников - новые задачи, решения и возможности цифровой сферы. Участие в форуме бесплатно.Подача заявок на участие в форуме организована в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России» по адресу: https://ais.fadm.gov.ru/. Проведение очного отбора участников в городе Владимире запланировано на начало июня. Общее количество участников владимирской делегации составит 30 человек.Подробную информацию о форуме «Территория смыслов на Клязьме» и о процедуре регистрации можно получить на странице комитета по молодёжной политике областной администрации https://vk.com/kmp33 и по телефону 8 (4922) 32-38-53, контактное лицо – Валешная Яна Владимировна.