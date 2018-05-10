После завершения Чемпионата мира по футболу, который в этом году принимает Россия, развитие спортивной инфраструктуры в Москве будет продолжаться. Об этом заявил руководитель стройкомплекса города Марат Хуснуллин. По его словам, в столице будет продолжена работа по формированию крупных спорткластеров.
После завершения Чемпионата мира по футболу, который в этом году принимает Россия, развитие спортивной инфраструктуры в Москве будет продолжаться. Об этом заявил руководитель стройкомплекса города Марат Хуснуллин. По его словам, в столице будет продолжена работа по формированию крупных спорткластеров.
Как отметил Хуснуллин, Чемпионат мира является важной вехой
в развитии всей спортивной инфраструктуры столицы. При этом, как подчеркнул он,
московские власти не акцентируются не только на создании и улучшении условий
для тех, кто занимается спортом высоких достижений.
"Для нас не менее важно и строительство спортивной инфраструктуры
для занятия массовым спортом", – подчеркнул он. Глава строительного
комплекса напомнил, что в городе не первый год идет планомерная работа по формированию
крупных спортивных кластеров.
"В Москве складывается три центра в Тушино, в
Крылатском и на базе комплекса "Лужники", – рассказал он. – Помимо
этого, с развитием новых районов формируется и новые спортивные комплексы,
например в Некрасовке, в поселке Северный, также продолжаются работы по созданию
кластера на Воробьевых горах".
Кроме того, по словам Марата Хуснуллина, в столице появятся 11
новых футбольных полей. Часть из них может быть задействована в ходе мундиаля
как тренировочные. Отметим, что поля строятся на базе детско-юношеских
спортивных школ, и возможность заниматься на них получают, прежде всего, маленькие
спортсмены.
Глава городского стройкомплекса выразил
уверенность, что столица успешно справится с проведением чемпионата мира и организует
его на высочайшем уровне. А после завершения первенства планеты, по словам
Хуснуллина, Москве останется богатое наследие: "Серьезный прорыв в
развитии спортивной, гостиничной и транспортной инфраструктуры и
благоустройстве городских территорий".
Напомним, что один из объектов к ЧМ-2018 летом 2014 года был
открыт стадион московского "Спартака". Он уже прошел апробацию играми
Кубка конфедераций, который прошел в прошлом году. Спортивные чиновники,
спортсмены и болельщики отметили отличное качество и условия, которые созданы
на арене. В июне 2017 года завершилась реконструкция главного стадиона первенства
– "Лужников", который высоко оценили мировые эксперты.