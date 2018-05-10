После завершения Чемпионата мира по футболу, который в этом году принимает Россия, развитие спортивной инфраструктуры в Москве будет продолжаться. Об этом заявил руководитель стройкомплекса города Марат Хуснуллин. По его словам, в столице будет продолжена работа по формированию крупных спорткластеров.

После завершения Чемпионата мира по футболу, который в этом году принимает Россия, развитие спортивной инфраструктуры в Москве будет продолжаться. Об этом заявил руководитель стройкомплекса города Марат Хуснуллин. По его словам, в столице будет продолжена работа по формированию крупных спорткластеров.Как отметил Хуснуллин, Чемпионат мира является важной вехойв развитии всей спортивной инфраструктуры столицы. При этом, как подчеркнул он,московские власти не акцентируются не только на создании и улучшении условийдля тех, кто занимается спортом высоких достижений."Для нас не менее важно и строительство спортивной инфраструктурыдля занятия массовым спортом", – подчеркнул он. Глава строительногокомплекса напомнил, что в городе не первый год идет планомерная работа по формированиюкрупных спортивных кластеров."В Москве складывается три центра в Тушино, вКрылатском и на базе комплекса "Лужники", – рассказал он. – Помимоэтого, с развитием новых районов формируется и новые спортивные комплексы,например в Некрасовке, в поселке Северный, также продолжаются работы по созданиюкластера на Воробьевых горах".Кроме того, по словам Марата Хуснуллина, в столице появятся 11новых футбольных полей. Часть из них может быть задействована в ходе мундиалякак тренировочные. Отметим, что поля строятся на базе детско-юношескихспортивных школ, и возможность заниматься на них получают, прежде всего, маленькиеспортсмены.Глава городского стройкомплекса выразилуверенность, что столица успешно справится с проведением чемпионата мира и организуетего на высочайшем уровне. А после завершения первенства планеты, по словамХуснуллина, Москве останется богатое наследие: "Серьезный прорыв вразвитии спортивной, гостиничной и транспортной инфраструктуры иблагоустройстве городских территорий".Напомним, что один из объектов к ЧМ-2018 летом 2014 года былоткрыт стадион московского "Спартака". Он уже прошел апробацию играмиКубка конфедераций, который прошел в прошлом году. Спортивные чиновники,спортсмены и болельщики отметили отличное качество и условия, которые созданына арене. В июне 2017 года завершилась реконструкция главного стадиона первенства– "Лужников", который высоко оценили мировые эксперты.