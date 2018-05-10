Об этом сообщили в пресс-службе администрации города

Об этом сообщили в пресс-службе администрации городаДо конца августа на Студеной горе во Владимире ограничат движение транспорта. Как сообщают в пресс-службе администрации города, это связано с реконструкцией тепловых сетей.Движение личного и общественного транспорта ограничат от улице Дворянской до Гражданской.На первом этапе - с 15 мая по 20 июля - будет закрыт участок по направлению Дворняской. На втором этапе - с 21 июля по 27 августа - перекроют движение по другой стороне.