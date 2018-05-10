9 мая миллионы людей шли в Бессмертном полку, отдавая дань памяти жертвам страшной войны. А Анастасия Волочкова в это время отправилась на пикник. Люля-кебаб у реки она жарила, нацепив георгиевскую ленточку.

9 мая миллионы людей шли в "Бессмертном полку", отдавая дань памяти жертвам страшной войны. А Анастасия Волочкова в это время отправилась на пикник. Люля-кебаб у реки она жарила, нацепив георгиевскую ленточку.Георгиевская (ее правильно называть "гвардейской", потому что никакого "Святого Георгия" в Красной армии не было) лента – символ мужества, отваги, доблести. Исторически она имела статус государственной награды и никто не имел права повязывать ее на оглоблю телеги или тулуп. Сегодня же ленты цинично крепят к машинам, к поводкам собак, к сумочкам. А Настя Волочкова использовала ее вместо элегантного браслетика – повязала на запястье.С ленточкой на руке она жарила, а потом и ела мясо, веселилась и хохотала. И вряд ли в этот момент задумывалась, что страна потеряла 42 миллиона человек, чтобы она сегодня могла вкусно есть, ездить на дорогих машинах, жить в роскошных домах.Подписчики страницы Волочковой были в шоке от того, что она сделала из ленточки модный аксессуар. "На трусы себе еще нацепи", "Мы шли с фотографией деда! А у Настьки лента на руке... Чтит она память, еще бы на ногу повязала", "Мне кажется нельзя выставлять шашлык-машлык в день 9 мая", "Анастасия, существует определенный кодекс использования этой ленточки! Это факт! На запястье руки ей не место!", "На парад не позвали, а пить можно и с обслугой таджиками, Настя, ниже уже некуда падать!", "Георгиевская ленточка на руке? У вас совсем крыша поехала?", "Почему Георгиевская лента на руке? Браслет что ли? Что за неуважение, бескультурность", "А чего не в купальнике с ленточкой и не на шпагате у шампуров?", – возмущаются пользователи.По их мнению, Волочкова снова показала себя недалекой. Но прежде кощунства и глумления над святынями она не допускала хотя бы.