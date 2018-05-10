Украинскому депутату Максиму Невенчанному сунули под нос вместо микрофона фаллоимитатор. Инцидент произошел в Николаеве, во время празднования Дня Победы.

Украинскому депутату Максиму Невенчанному сунули под носвместо микрофона фаллоимитатор. Инцидент произошел в Николаеве, во времяпразднования Дня Победы.Член Николаевского областного парламента беседовал сжурналистом в прямом эфире, отвечал на вопрос о значении праздника 9 мая.Неожиданно в кадре появилась рука с секс-игрушкой. Депутат оттолкнул рукунеизвестного героя репортажа, вежливо извинился перед ним и продолжил интервью.Комментируя инцидент, Невенчанный предположил, что провокациюустроили его политические противники. По его словам, какие-то неизвестныежурналисты, которые в обычное время с депутатом даже не разговаривают, вдругиспытали непреодолимую тягу к общению, передает местное издание "НикВести".