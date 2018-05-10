Украинскому депутату Максиму Невенчанному сунули под нос
вместо микрофона фаллоимитатор. Инцидент произошел в Николаеве, во время
празднования Дня Победы.
Украинскому депутату Максиму Невенчанному сунули под нос
вместо микрофона фаллоимитатор. Инцидент произошел в Николаеве, во время
празднования Дня Победы.
Член Николаевского областного парламента беседовал с
журналистом в прямом эфире, отвечал на вопрос о значении праздника 9 мая.
Неожиданно в кадре появилась рука с секс-игрушкой. Депутат оттолкнул руку
неизвестного героя репортажа, вежливо извинился перед ним и продолжил интервью.
Комментируя инцидент, Невенчанный предположил, что провокацию
устроили его политические противники. По его словам, какие-то неизвестные
журналисты, которые в обычное время с депутатом даже не разговаривают, вдруг
испытали непреодолимую тягу к общению, передает местное издание "НикВести".