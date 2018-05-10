10.05.2018

2018-05-10 08:25:27

Наследный герцог Фридрих разбился в жуткой аварии

У немецкого города Равенсбурга 9 мая произошла жуткая авария. Автомобиль Porsche наследного герцога Вюртембергского дома Фридриха протаранил другую машину.



Столкновение случилось, когда аристократ выехал на встречную полосу, пытаясь обогнать трактор. В результате наследник династии погиб, еще два человека пострадали, передает местное издание Bild. Причины аварии устанавливаются.