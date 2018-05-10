Только-только зрители европейской части России смогли без содрогания включать телевизор, зная, что не увидят там Екатерину Андрееву. Только они привыкли к Кириллу Клейменову в роли ведущего вечерней программы Время. Как вдруг новость – Андреева возвращается в кадр.

Только-только зрители европейской части России смогли без содрогания включать телевизор, зная, что не увидят там Екатерину Андрееву. Только они привыкли к Кириллу Клейменову в роли ведущего вечерней программы "Время". Как вдруг новость – Андреева возвращается в кадр.О переменах сообщил сам Кирилл Клеймов. "Настало время прощаться, потому что это изначально было повествование в отмеренных сроках. Мы, не буду скрывать, хотели вас немного развлечь. А ведь ничего зануднее нет, чем затянувшееся развлечение", – заявил Кирилл под занавес программы "Время" 8 мая.Кирилл – не новичок в эфире. Он сам работал ведущим, а потом вырос до главы дирекции информационных программ "Первого канала". Но накануне президентских выборов его упросили вернуться в кадр. Андреева же при этом, будучи ведущей программы "Время" с 1997 года, перестала выпускать передачу на европейской "орбите". Как и ее коллега Виталий Елисеев, она вела программы, выходящие по будням на Дальний Восток.Новость об этом порадовала телезрителей. "Ну, наконец-то, хватило на Первом ума убрать эту нахальную Шапокляк из телевизора", "Хуже Андреевой может быть только Фадеев по воскресеньям", "Когда Андреева в эфире, Розенталь и Ожегов вращаются в гробу, как динамомашины", – писали пользователи соцсетей. Учителей русского языка удивляло незнание ведущей орфоэпии (правил ударения) и интонирования. А коллеги-телевизионщики смеялись над манерой Кати раскачиваться в кадре, за что называли ее "бегущей по волнам".Не жалуют Андрееву и коллеги. Как говорят гримеры, к эфиру Андреева красится сама, не допуская профессиональных визажистов, и делает это, по мнению специалистов, ужасно. В итоге на экране 56-летняя ведущая выглядит старше своих лет. Многие в "Останкино" Андрееву не любят и даже не здороваются, считая ее высокомерной, заносчивой и вредной. К тому же, по слухам, как лицо канала она получает больше остальных сотрудников – около 14 тысяч долларов в месяц.