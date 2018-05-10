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<a href="http://33live.ru/novosti/10-05-2018-nazvana-data-otkrytiya-mosta-v-krym.html" target="_blank">Названа дата открытия моста в Крым</a> - Крымский мост почти готов принять первые легковые автомобили: очень скоро до полуострова станет добираться гораздо быстрее и удобнее. Работы были выполнены с опережением срока на шесть месяцев, а теперь названа и дата открытия моста - она, правда, зависит от рабочего графика Владимира Путина.