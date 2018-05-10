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<a href="http://33live.ru/novosti/10-05-2018-nazvany-samye-populyarnye-v-rossii-avtomobili-s-avtomatami.html" target="_blank">Названы самые популярные в России автомобили с автоматами</a> - Автоматические коробки в России все активнее обгоняют по популярности механику. Теперь аналитики составили рейтинг марок, чьи новые автомобили чаще всего покупают в двухпедальном исполнении.