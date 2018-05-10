Пожар произошел с 9 на 10 мая

Пожар произошел с 9 на 10 маяНочью во Владимире загорелся многоквартирный дом. Из здания эвакуировали 15 человек.Пожар начался с 9 на 10 мая, в 00.02. Спустя три минуты на место происшествия прибыли первые подразделения. Спустя 50 минут огонь подностью ликвидировали. Пострадал один человек: 58-летнего мужчину доставили в больницу с ожогами.Из квартиры спасли еще двух человек.