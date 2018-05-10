Единственный сын рассказал о состоянии Николая Караченцова. Наследник прославленного артиста сообщил о новом недуге, который подкосил актера, борющегося с раком.

Единственный сын рассказал о состоянии Николая Караченцова. Наследник прославленного артиста сообщил о новом недуге, который подкосил актера, борющегося с раком.В настоящее время Николай Караченцов вместе с супругой Людмилой Поргиной находится в Израиле. Актер уже прошел шесть курсов химиотерапии, что очень ослабило организм, поэтому на консилиуме врачи решили перейти к облучению. Журналисты связались с единственным сыном артиста Андреем. Тот рассказал о состоянии Караченцова, сообщив, что его подкосила новая болезнь, в результате которой пришлось на время прекратить борьбу с раком. К счастью, врачи сумели стабилизировать артиста."Мы надеемся пройти до 17 мая весь курс лучевой терапии. Папа немного там простудился, но его за два дня привели в порядок, и курс на два приостановился из-за этого. Но сейчас он уже в обычном режиме проходит курс лучевой терапии. И я их жду 17 мая в Москве", – передает слова Андрея Караченцова со ссылкой на .Как утверждает сын, легендарный актер мужественно претерпевает невзгоды. "Более-менее нормально держится, чувствует и ведет себя бодро, то есть все в плановом режиме, скажем так. Пока не знаем, насколько эффективной оказалась лучевая терапия, потому что пока еще не делали снимки, обследования, но вот к концу этого курса будет понятно", – сообщил Караченцов.Отметим, что лечение Николая Караченцова в элитной израильской клинике оплатили его влиятельные друзья. Они собрали три миллиона рублей. Актер и его супруга Людмила Поргина снимают трехкомнатную квартиру в трех минутах ходьбы от больницы.