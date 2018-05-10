В первом квартале 2018 года продажи в наиболее успешных проектах Новой Москвы шли в два раза интенсивнее, чем в самых популярных жилых комплексах в старых границах столицы, говорится в исследовании компании Метриум.

Больше половины всех договоров долевого участия, заключенных в первом квартале в Новой Москве, пришлось на 5 жилых комплексов. Средний темп продаж составил 197 квартир в месяц.В старой Москве в первом квартале половина сделок пришлась на 19 проектов, а средний тем продаж составил 81 квартиру в месяц.Аналитики отмечают, что растущий спрос на новостройки в Новой Москве – закономерный итог усилий, которые власти предпринимают для развития присоединенных территорий. В Новой Москве появляются станции метро, модернизируется инфраструктура, а сравнительно низкий уровень цен превратил присоединенные территории в точку роста рынка новостроек столицы.При этом объем предложений в Новой Москве в три раза меньше, чем в старых границах, однако на присоединенные территории приходится почти 40% всех сделок на столичном рынке жилья.