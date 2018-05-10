Проезд в общественном транспорте подорожает. Данный вопрос рассматривал сегодня областной департамент цен и тарифов.
<a href="http://33live.ru/novosti/10-05-2018-obshhestvennyj-transport-podorozhaet.html" target="_blank">Общественный транспорт подорожает</a> - Проезд в общественном транспорте подорожает. Данный вопрос рассматривал сегодня областной департамент цен и тарифов.
[url=http://33live.ru/novosti/10-05-2018-obshhestvennyj-transport-podorozhaet.html]Общественный транспорт подорожает[/url] - Проезд в общественном транспорте подорожает. Данный вопрос рассматривал сегодня областной департамент цен и тарифов.