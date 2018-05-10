Для многих потребителей услуга онлайн-займа все еще является новинкой и вызывает у них множество вопросов.

При этом перспективы у данного вида кредитования огромные, отмечают эксперты. Благодаря таким своим преимуществам, как доступность, простота оформления, универсальность использования интернет-кредиты становятся все более популярными. Однако, прежде чем заключить договор с МФО о получении такой ссуды, важно учесть некоторые основные моменты.

Планирование бюджета

Онлайн-займы - это краткосрочный вариант кредитования. Как правило, выдаются они на срок до 30 дней, реже - до 180 и более дней. Поэтому, оформляя такой кредит, необходимо рассчитать свой личный бюджет таким образом, чтобы своевременно его погасить. Вместе с тем, стоит отметить, что многие МФО предлагают услугу пролонгирования кредитного договора на дополнительный срок. Однако за это может взиматься определенная комиссия или единовременный платеж.

Изучение условий договора

Помимо таких явных моментов, как ставка, срок, сумма кредита, следует обратить внимание и на другие нюансы. Речь идет о наличии дополнительных комиссий, пени, неустойки, штрафных санкций, особенностях погашения ссуды и получения средств и т.д. Отметим, что условия кредитования в каждой МФО могут существенно отличаться, поэтому стоит сравнить разные предложения. Для этого существуют специализированные финансовые сайты, на которых представлена подробная информация о компании Займер и других микрофинансовых организациях.

Правильность заполнения заявки

По сути, решение о выдаче онлайн-кредита принимается автоматически. Для этого у каждой МФО существует собственный алгоритм, который учитывает множество различных факторов. Наличие ошибок и неточностей в заполнении заявки может снизить шансы на получение ссуды. Поэтому стоит быть предельно внимательным. Однако даже в случае отказа есть шанс все-таки оформить заем. Можно повторно попробовать обратиться к данной МФО через несколько дней, либо подыскать другое подходящее предложение.

Также стоит отметить, что многие микрофинансовые организации предлагают своим клиентам различные бонусы, которые делают кредиты более выгодными. Это может быть как скидка на первый кредит, так и специальные условия кредитования для постоянных заемщиков. К примеру, они могут рассчитывать на более длительный срок ссуды, большую сумму или более выгодный процент.