Певица Валерия дала откровенное интервью. Популярная исполнительница призналась, что с недавних пор ее жизнь наполнилась новыми красками.

Певица Валерия дала откровенное интервью. Популярная исполнительница призналась, что с недавних пор ее жизнь наполнилась новыми красками.Валерия является ярой поклонницей здорового образа жизни. В итоге, певица разработала собственный курс правильного питания. Артистка объяснила, зачем сделала это: "Я попробовала все, что есть на рынке в этой области, что-то мне нравилось, что-то – нет. Но все-таки я не могла долго питаться ни одним рационом. Мне постоянно чего-то не хватало, становилось скучно оттого, что блюда были неразнообразными. И вот я решила сделать такое питание, чтобы мне самой оно было в удовольствие всю жизнь".По словам артистки, теперь ее существование наполнилось новыми яркими гастрономическими красками. Особое место в меню занимают каши. Как заявила Валерия, на протяжении четырех недель они ни разу не повторились. "Мне так это нравится! Во-первых, каждый раз это все равно какой-то сюрприз, я все время на связи с кухней, с диетологом. Бывает, звоню, спрашиваю, когда будет моя любимая амарантовая. Они говорят: "Подождите, еще не время, осталось три дня до нее", – рассказала Валерия.Интересно, что на собственный курс правильного питания артистка посадила мать Галину Николаевну и супруга, известного продюсера Иосифа Пригожина. "Моя мама, например, вообще никогда не любила овощи. Но, сидя на нашем питании, она сейчас похудела на пять килограммов, Иосиф вообще на семь. Кстати, муж отличается от всех мужчин, он у нас не любит мясо, вообще к нему не притрагивается уже больше года. Главная его слабость – это какая-нибудь выпечка. Поэтому ему периодически поставляют яблочный штрудель и конфетки, которые просчитаны по калориям и поэтому не вредные", – цитирует популярную певицу .