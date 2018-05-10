Отцу ученика, устроившего стрельбу в колледже в Барабинске, может грозить уголовная ответственность, если следствие докажет, что стрельба велась из его оружия и оно хранилось с нарушениями.

Отцу ученика, устроившего стрельбу в колледже в Барабинске, может грозить уголовная ответственность, если следствие докажет, что стрельба велась из его оружия и оно хранилось с нарушениями.На отца подростка зарегистрировано два охотничьих ружья, однако пока не известно, воспользовался ли стрелок именно отцовским оружием, сообщил ТАСС советник директора Росгвардии Александр Хинштейн."Если выяснится, что он завладел оружием из-за ненадлежащего хранения, то владельцу грозит уголовная ответственность", — пояснил он.Утром 10 мая 17-летний ученик Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий зашел в класс и выстрелил из принесенного с собой ружья в однокурсника, а затем покончил с собой. Сокурсник стрелка в реанимации в тяжелом состоянии. Еще двух студентов госпитализировали с переломами – они выпрыгнули из окна.