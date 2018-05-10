Новый глава правительства Армении Никол Пашинян предложил президенту поменять руководителей Службы национальной безопасности и полиции.

Новый глава правительства Армении Никол Пашинян предложил президенту поменять руководителей Службы национальной безопасности и полиции."Я только что подписал предложение президенту снять с должности главу полиции Владимира Гаспаряна и директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна", — написал Пашинян на своей страничке в Facebook.В соответствии с местным законодательством полиция и СНБ подчиняются премьеру страны.Лидер оппозиции Никол Пашинян был избран на пост премьер-министра 8 мая, за него проголосовали 59 депутатов, против были 42 депутата. В тот же день президент Армении утвердил его в новой должности. После избрания Пашиняна правящая Республиканская партия Армении заявила, что уходит в оппозицию и отказывается от всех постов в правительстве.