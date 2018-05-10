В России вырастет число граждан, которые продолжат работать, даже выйдя на пенсию. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Государственную думу.

В России вырастет число граждан, которые продолжат работать, даже выйдя на пенсию. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Государственную думу.После назначения Дмитрия Медведева на пост премьер-министра он заявил, что "дискуссия о повышении пенсионного возраста в России вошла в практическую плоскость". Экономисты, в свою очередь, считают, что увеличение доли работающих в старших возрастных группах является основным трендом в мире.Так, в Америке за последние 20 лет доля работающих пожилых граждан увеличилась на 53% среди мужчин в возрасте 60-64 года и на 37% среди женщин в возрасте 65-69 лет. Специалисты объясняют такое явление тем, что поздний выход на пенсию позволяет сохранить уровень дохода и иметь медицинскую страховку.Российские экономисты убеждены, что для пожилых сограждан в ближайшие годы будут актуальны те же тренды. Сейчас в стране около половины выходящих на пенсию продолжает работать, передает .В большинстве случаев такое решение обусловлено тем, что люди не хотят терять доход. Главной же причиной увольнения с работы в пожилом возрасте является состояние здоровья.Напомним, что возраст ухода на пенсию в России для женщин составляет 55 лет, для мужчин – 60. Этот законодательный акт действует с 1932 года и с тех пор никак не менялся.