30-летняя британская певица FKA twigs рассказала, что в конце 2017 года она перенесла операцию по удалению шести миом матки. По словам звезды, образования были размером с два яблока. Артистка решила рассказать об этом эпизоде, чтобы другие женщины с похожим недугом не чувствовали себя одинокими.О пережитой операции, которая едва не стоила британке жизни, FKA twigs написала в своем "Инстаграме".dear friends, I am a very private person as u all know and I have gone back and forth in my mind whether to share that this year I have been recovering from laparoscopic surgery to remove 6 fibroid tumours from my uterus. the tumours were pretty huge, the size of 2 cooking apples