В Новосибирской области произошла трагедия в колледже транспортных технологий имени Н. А. Лунина. Один из учащихся пришел в учебное заведение с оружием и устроил стрельбу.

В Новосибирской области произошла трагедия в колледже транспортных технологий имени Н. А. Лунина. Один из учащихся пришел в учебное заведение с оружием и устроил стрельбу.Войдя в здание колледжа, парень начал кричать: "Вы надо мной подшутили, теперь я пошучу над вами!". После этого он принялся стрелять по детям.Один из студентов получил ранение, передает сайт "Комсомольская правда". Испуганные подростки начали выпрыгивать из окон. Когда стрелок остался в классе один, он покончил с собой.Материал дополняется.